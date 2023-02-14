Matej Maglica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Maglica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Maglica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Maglica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Maglica 25 Eylül 1998 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Maglica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Matej Maglica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Maglica'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Maglica Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matej Maglica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Maglica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Maglica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2015 yılında Backnang U19

1 Temmuz 2016 yılında TSG Backnang

1 Temmuz 2019 yılında 1.Göppinger SV

1 Temmuz 2020 yılında Stuttgart II

3 Ocak 2022 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2022 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

Matej Maglica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Maglica şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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