Christian Witzig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Witzig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Witzig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Witzig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Witzig 9 Ocak 2001 tarihinde Münsterlingen TG şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Witzig Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XxX Sports Player Agency yapmaktadır. Christian Witzig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Witzig'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christian Witzig Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Witzig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Witzig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Witzig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

Christian Witzig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Witzig şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Witzig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Münchwilen, FC St. Gallen 1879

İsviçre U17 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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