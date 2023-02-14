Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Kempter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kempter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Kempter 12 Ocak 1995 tarihinde Schlieren şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Filipinler,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Kempter Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Michael Kempter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Kempter'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Kempter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Kempter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Kempter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Kempter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich

15 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

12 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

Michael Kempter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Kempter şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Kempter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Rudolfstetten, FC Zürich

Filipinler takımında 20 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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