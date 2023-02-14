Julian Von Moos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Von Moos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Von Moos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Von Moos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Von Moos 1 Nisan 2001 tarihinde Münsterlingen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julian Tobias Emilio Vonmoos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Von Moos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Julian Von Moos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Von Moos'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Von Moos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j.vonmoos18/

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Julian Von Moos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Von Moos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Von Moos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Von Moos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U18

9 Temmuz 2018 yılında FC Basel

7 Şubat 2020 yılında FC Wil 1900

3 Ağu 2020 yılında FC Basel

1 Temmuz 2021 yılında Vitesse

2 Ocak 2022 yılında FC Basel

3 Ocak 2022 yılında FC St. Gallen

Julian Von Moos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Von Moos şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julian Von Moos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Romanshorn (-01/2013), FC St. Gallen 1879 (01/2013 - 07/2016), Grasshopper Club Zürich (07/2016 -07/2018)

İsviçre U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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