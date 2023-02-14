Patrick Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Sutter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Sutter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Sutter 18 Ocak 1999 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Sutter Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK Sport Management yapmaktadır. Patrick Sutter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Sutter'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Sutter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Sutter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrick Sutter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Sutter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U21

29 Ocak 2019 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2020 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

Patrick Sutter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Sutter şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Rheineck, FC Altstätten, Team Rheintal/Bodensee, FC St. Gallen

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.