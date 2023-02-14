Jordi Quintilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Quintilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordi Quintilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordi Quintilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jordi Quintilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Quintilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordi Quintilla

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Quintilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Quintilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Quintilla 25 Ekim 1993 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordi Quintillà Guasch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Quintilla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordi Quintilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Quintilla'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordi Quintillaboyu ve yaşı kaç

Jordi Quintilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordi Quintilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordi Quintilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Quintilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U19

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona B

8 Ocak 2013 yılında Badalona

30 Haziran 2013 yılında Barcelona B

26 Ağu 2013 yılında CE L'Hospitalet

30 Haziran 2014 yılında Barcelona B

24 Temmuz 2014 yılında AC Ajaccio

6 Ağu 2015 yılında Kansas City

23 Haziran 2016 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2017 yılında Puerto Rico FC

1 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel

22 Ocak 2022 yılında FC St. Gallen

Jordi Quintilla kimdir

Jordi Quintilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Quintilla şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UE Lleida (1999-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jordi Quintilla nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Son Haberler
Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?