Jordi Quintilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordi Quintilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordi Quintilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordi Quintilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordi Quintilla 25 Ekim 1993 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordi Quintillà Guasch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordi Quintilla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordi Quintilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordi Quintilla'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordi Quintilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordi Quintilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jordi Quintilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordi Quintilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U19

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona B

8 Ocak 2013 yılında Badalona

30 Haziran 2013 yılında Barcelona B

26 Ağu 2013 yılında CE L'Hospitalet

30 Haziran 2014 yılında Barcelona B

24 Temmuz 2014 yılında AC Ajaccio

6 Ağu 2015 yılında Kansas City

23 Haziran 2016 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2017 yılında Puerto Rico FC

1 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel

22 Ocak 2022 yılında FC St. Gallen

Jordi Quintilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordi Quintilla şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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