Noha Ndombasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noha Ndombasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noha Ndombasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noha Ndombasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noha Ndombasi 28 Nisan 2001 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Noha Ndombasi Nlandu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noha Ndombasi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TALENT LYFE yapmaktadır. Noha Ndombasi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Noha Ndombasi'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noha Ndombasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noha Ndombasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noha Ndombasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noha Ndombasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2019 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2020 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2022 yılında FC St. Gallen

Noha Ndombasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noha Ndombasi şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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