Stefano Guidotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Guidotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Guidotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Guidotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Guidotti 16 Haziran 1999 tarihinde Locarno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stefano Alessandro Guidotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Guidotti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Azar Sport yapmaktadır. Stefano Guidotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefano Guidotti'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefano Guidotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stefano Guidotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Guidotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Guidotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2018 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2019 yılında FC Lugano

8 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

Stefano Guidotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Guidotti şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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