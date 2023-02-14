Alessio Besio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessio Besio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessio Besio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessio Besio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessio Besio 18 Mart 2004 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessio Besio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Alessio Besio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alessio Besio'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessio Besio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alessio Besio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alessio Besio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessio Besio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U16

1 Temmuz 2020 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

Alessio Besio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessio Besio şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alessio Besio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC St. Gallen, FC Wil

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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