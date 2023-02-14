İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Schmidt 7 Aralık 1999 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isaac Osa's Schmidt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Schmidt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. İsaac Schmidt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Schmidt'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İsaac Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsaac Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsaac Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2019 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

İsaac Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Schmidt şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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