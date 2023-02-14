Fabrizio Cavegn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrizio Cavegn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrizio Cavegn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrizio Cavegn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrizio Cavegn 28 Ağu 2002 tarihinde Ilanz/Glion şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrizio Cavegn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK Sport Management yapmaktadır. Fabrizio Cavegn, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 U21 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabrizio Cavegn'nin FC St. Gallen 1879 U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabrizio Cavegn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabrizio Cavegn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabrizio Cavegn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrizio Cavegn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında US Schluein I.

21 Temmuz 2019 yılında SO-Schweiz U18

9 Temmuz 2020 yılında Chur 97

1 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U21

Fabrizio Cavegn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrizio Cavegn şuan FC St. Gallen 1879 U21 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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