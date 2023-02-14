Leonhard Munst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonhard Munst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonhard Munst kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonhard Munst ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonhard Munst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonhard Munst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonhard Munst

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonhard Munst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonhard Munst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonhard Munst 22 Ocak 2002 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonhard Luis Münst şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonhard Munst Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Leonhard Munst, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonhard Munst'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonhard Munstboyu ve yaşı kaç

Leonhard Munst Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonhard Munst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonhard Munst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonhard Munst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2019 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2021 yılında Stuttgart II

13 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2023 yılında Stuttgart II

Leonhard Munst kimdir

Leonhard Munst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonhard Munst şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stuttgarter Kickers (-2013), VfB Stuttgart (2013-2021)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leonhard Munst nereli

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