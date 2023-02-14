Leonidas Stergiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonidas Stergiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonidas Stergiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonidas Stergiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonidas Stergiou 3 Mart 2002 tarihinde Wattwil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonidas Stergiou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Leonidas Stergiou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Leonidas Stergiou'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonidas Stergiou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonidas.stergiou/

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Leonidas Stergiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonidas Stergiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonidas Stergiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonidas Stergiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Gallen Alt.

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U21

6 Şubat 2019 yılında FC St. Gallen

Leonidas Stergiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonidas Stergiou şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonidas Stergiou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wil 1900 (-2015), FC St. Gallen 1879 (2015-02/2019)

İsviçre U21 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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