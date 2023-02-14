Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Vallci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albert Vallci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Vallci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Vallci

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Vallci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Vallci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Vallci 2 Temmuz 1995 tarihinde Voitsberg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Albert Vallçi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Vallci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Albert Vallci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Vallci'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Albert Vallci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albertovallci/

Albert Vallciboyu ve yaşı kaç

Albert Vallci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albert Vallci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Albert Vallci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Vallci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AKA Kapfenberg

1 Ocak 2011 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2013 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2014 yılında SV Kapfenberg

1 Ocak 2015 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2016 yılında SV Horn

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

18 Ocak 2019 yılında RB Salzburg

4 Ağu 2022 yılında FC St. Gallen

Albert Vallci kimdir

Albert Vallci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Vallci şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lankowitz (9/2001-6/2009)

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Albert Vallci nereli

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