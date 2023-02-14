Alessandro Krauchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Krauchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Krauchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alessandro Krauchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alessandro Krauchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Krauchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alessandro Krauchi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Krauchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Krauchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Krauchi 3 Haziran 1998 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alessandro Samuele Kräuchi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Krauchi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Alessandro Krauchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Alessandro Krauchi'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Krauchiboyu ve yaşı kaç

Alessandro Krauchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alessandro Krauchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alessandro Krauchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Krauchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında St. Gallen U16

1 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2015 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

30 Ocak 2018 yılında FC Wil 1900

31 Mart 2018 yılında FC St. Gallen

Alessandro Krauchi kimdir

Alessandro Krauchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Krauchi şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wittenbach, FC St. Gallen (seit 2008)

Alessandro Krauchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U16 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Alessandro Krauchi nereli

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