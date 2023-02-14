Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musah Nuhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Musah Nuhu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Musah Nuhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musah Nuhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musah Nuhu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musah Nuhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musah Nuhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musah Nuhu 17 Ocak 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musah Nuhu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Musah Nuhu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Musah Nuhu'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Musah Nuhu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/musahnuhu3/

Musah Nuhuboyu ve yaşı kaç

Musah Nuhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Musah Nuhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Musah Nuhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musah Nuhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında WAFA SC

30 Ağu 2018 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2019 yılında WAFA SC

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

31 Temmuz 2022 yılında KuPS

31 Aralık 2022 yılında FC St. Gallen

Musah Nuhu kimdir

Musah Nuhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musah Nuhu şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Musah Nuhu nereli

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