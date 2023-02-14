Emmanuel Latte Lath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Latte Lath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Latte Lath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Latte Lath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Latte Lath 1 Ocak 1999 tarihinde Anoumalo Marcory şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Junior Emmanuel Delan Latte Lath şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Latte Lath Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reset Group Srl yapmaktadır. Emmanuel Latte Lath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Latte Lath'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Latte Lath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ema_lath/

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Emmanuel Latte Lath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Latte Lath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel Latte Lath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Latte Lath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2016 yılında Atalanta U19

6 Temmuz 2017 yılında Pescara

31 Ocak 2018 yılında Atalanta U19

6 Temmuz 2018 yılında Pistoiese

23 Ocak 2019 yılında Atalanta

24 Ocak 2019 yılında Carrarese

30 Haziran 2019 yılında Atalanta

10 Temmuz 2019 yılında Imolese

30 Ocak 2020 yılında Atalanta

31 Ocak 2020 yılında Pianese

1 Temmuz 2020 yılında Atalanta

11 Eylül 2020 yılında Pro Patria

30 Haziran 2021 yılında Atalanta

12 Temmuz 2021 yılında SPAL

30 Haziran 2022 yılında Atalanta

2 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2023 yılında Atalanta

Emmanuel Latte Lath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Latte Lath şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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