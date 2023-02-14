Ricardo Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Alves 2 Aralık 2001 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Azevedo Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Alves Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Ricardo Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Alves'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette U18

25 Şubat 2019 yılında Servette FC

23 Ağu 2022 yılında FC St. Gallen

Ricardo Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Alves şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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