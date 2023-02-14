Gregory Karlen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Karlen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Karlen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Karlen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Karlen 30 Ocak 1995 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Karlen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Gregory Karlen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gregory Karlen'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregory Karlen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gregory Karlen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gregory Karlen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Karlen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Sion

11 Ocak 2018 yılında FC Thun

30 Haziran 2018 yılında FC Sion

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun

3 Ağu 2022 yılında FC St. Gallen

Gregory Karlen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Karlen şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Gregory Karlen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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