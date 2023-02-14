Lawrence Ati Zigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Ati Zigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lawrence Ati Zigi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lawrence Ati Zigi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lawrence Ati Zigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Ati Zigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lawrence Ati Zigi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Ati Zigi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Ati Zigi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Ati Zigi 29 Kasım 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Ati Zigi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Lawrence Ati Zigi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lawrence Ati Zigi'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lawrence Ati Zigi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ZigiLawrence

http://www.instagram.com/zigi_elikem34/

Lawrence Ati Zigiboyu ve yaşı kaç

Lawrence Ati Zigi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lawrence Ati Zigi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lawrence Ati Zigi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Ati Zigi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Liefering

1 Ocak 2017 yılında RB Salzburg

10 Temmuz 2017 yılında FC Sochaux

24 Ocak 2020 yılında FC St. Gallen

Lawrence Ati Zigi kimdir

Lawrence Ati Zigi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Ati Zigi şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Argentinos Juniors

Lawrence Ati Zigi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Lawrence Ati Zigi nereli

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