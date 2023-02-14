David Jacovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jacovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jacovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jacovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jacovic 5 Şubat 2001 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jacovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. David Jacovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Jacovic'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Jacovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Jacovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Jacovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jacovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18

1 Ocak 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

David Jacovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jacovic şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

David Jacovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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