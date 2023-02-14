Chadrac Akolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chadrac Akolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chadrac Akolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chadrac Akolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Chadrac Akolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chadrac Akolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chadrac Akolo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chadrac Akolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chadrac Akolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chadrac Akolo 1 Nisan 1995 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chadrac Akolo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Chadrac Akolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chadrac Akolo'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chadrac Akolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/chadrac_akolo_19?utm_source=ig_profile_share&igshid=15pagkyzq0jr3

Chadrac Akoloboyu ve yaşı kaç

Chadrac Akolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chadrac Akolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chadrac Akolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chadrac Akolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Sion

2 Şubat 2016 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2016 yılında FC Sion

9 Temmuz 2017 yılında Stuttgart

30 Temmuz 2019 yılında Amiens SC

30 Haziran 2020 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

1 Şubat 2021 yılında Paderborn

30 Haziran 2021 yılında Amiens SC

3 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

Chadrac Akolo kimdir

Chadrac Akolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chadrac Akolo şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bex (2010-2012)

Chadrac Akolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chadrac Akolo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Son Haberler
Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giotto Morandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giotto Morandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Bin Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Bin Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filipe De Carvalho Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe De Carvalho Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?