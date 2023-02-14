Chadrac Akolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chadrac Akolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chadrac Akolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chadrac Akolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chadrac Akolo 1 Nisan 1995 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kongo DC uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chadrac Akolo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Chadrac Akolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chadrac Akolo'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chadrac Akolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/chadrac_akolo_19?utm_source=ig_profile_share&igshid=15pagkyzq0jr3

Haberin Devamı

Chadrac Akolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chadrac Akolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chadrac Akolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chadrac Akolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Sion

2 Şubat 2016 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2016 yılında FC Sion

9 Temmuz 2017 yılında Stuttgart

30 Temmuz 2019 yılında Amiens SC

30 Haziran 2020 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

1 Şubat 2021 yılında Paderborn

30 Haziran 2021 yılında Amiens SC

3 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

Chadrac Akolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chadrac Akolo şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chadrac Akolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bex (2010-2012)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.