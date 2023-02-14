Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basil Stillhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basil Stillhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basil Stillhart 24 Mart 1994 tarihinde Wil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basil Stillhart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Basil Stillhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Basil Stillhart'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Basil Stillhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Basil Stillhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Basil Stillhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basil Stillhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2013 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun

4 Eylül 2020 yılında FC St. Gallen

Basil Stillhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basil Stillhart şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Basil Stillhart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sirnach (-2007), FC Wil 1900 (2007-2013)

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.