Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Basil Stillhart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Basil Stillhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Stillhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Basil Stillhart

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basil Stillhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basil Stillhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basil Stillhart 24 Mart 1994 tarihinde Wil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basil Stillhart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Basil Stillhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Basil Stillhart'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Basil Stillhartboyu ve yaşı kaç

Basil Stillhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Basil Stillhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Basil Stillhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basil Stillhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2013 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun

4 Eylül 2020 yılında FC St. Gallen

Basil Stillhart kimdir

Basil Stillhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basil Stillhart şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Sirnach (-2007), FC Wil 1900 (2007-2013)

Basil Stillhart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Basil Stillhart nereli

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