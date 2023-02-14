Lukas Gortler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Gortler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Gortler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Gortler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Gortler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Gortler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Gortler

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Gortler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Gortler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Gortler 15 Haziran 1994 tarihinde Bamberg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Gortler Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11WINS yapmaktadır. Lukas Gortler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Gortler'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Gortler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luki__27/

Lukas Gortlerboyu ve yaşı kaç

Lukas Gortler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Gortler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Gortler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Gortler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2007 yılında E. Bamberg Alt.

1 Temmuz 2009 yılında E. Bamberg U17

1 Temmuz 2010 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2012 yılında Eintr. Bamberg

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC K'lautern

2 Ağu 2017 yılında Utrecht

8 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

Lukas Gortler kimdir

Lukas Gortler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Gortler şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Kemmern (1998-2005), SpVgg Greuther Fürth (2005-2007), FC Eintracht Bamberg (2007-2010), 1.FC Nürnberg (2010-2012)

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Lukas Gortler nereli

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