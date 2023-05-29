Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptı

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı. Yüzde 52.16 ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir zafere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik eden isimler arasında, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil de yer aldı.

Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi

Seçim zaferinin ardından Ankara'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında tebrik etmeye gelen Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek istedi. Ancak o sırada Emine Erdoğan, Dilmen'i uyardı ve önce Mesut Özil kadraja girdi. Emine Erdoğan'ın Dilmen'e, "Sizi yalnız alalım" dediği duyuldu. Sonrasında Rıdvan Dilmen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek fotoğraf çektiren isimler arasında yer aldı.

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Emine Erdoğan'ın sözleri çarpıtıldı

Fakat Emine Erdoğan'ın Dilmen'e söylediği, "Sizi yalnız alalım" şeklindeki sözleri sosyal medyada çarpıtıldı. Emine Erdoğan'ın Dilmen'e, "Sen çekil oradan, siz yanlış yaptınız." dediği iddia edilerek Dilmen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir husumet olduğu havası oluşturulmaya çalışıldı.

"böyle bir üslupta konuşmaz"

Sosyal medya ve muhalif basındaki spekülasyonların ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Emine hanımın hiç kimseye bu üslupta konuşmayacağını belirterek, Emine Erdoğan'ın "Önce Mesut Özil ile yalnız çekilin, sonra birlikte çekilirsiniz" dediğini ifade etti.