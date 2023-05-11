Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar

Engelliler Haftası farkındalık programı çerçevesinde Edirne'de duygu dolu anlara sahne olan program gerçekleştirildi. Eğitim gören ve askere gitme yaşına gelmiş 11 engelli özel öğrenciye, düzenlenen programda asker kınası yakıldı.

YAYINLAMA
Google News
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar

Edirne'de eğitim gören ve askere gitme yaşına gelmiş 11 engelli özel öğrenciye, düzenlenen programda asker kınası yakıldı.

Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar

Engelliler Haftası farkındalık programı çerçevesinde Edirne'de duygu dolu anlara sahne olan program gerçekleştirildi. Askere gitme yaşına gelmiş 11 öğrenciye asker kınası yakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda çeşitli gösteriler yapıldı. Özel öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve kız karşılama gösterisi ilgiyle izlendi. Türk bayrağını öpmelerinin ardından 11 özel öğrenciye asker kınası yakıldı. Programa katılan öğrencilerin aileleri gözyaşlarını tutamadı. Programa katılan Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, öğrencileri tebrik etti.

Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar

GÖRÜNTÜLER YÜREĞİNİ BURKTU

Özel öğrenci velisi Tolga Örs, yaklaşık 2 yıl önce bu okulda eğitim gören oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Aynı okulda kızının şimdi eğitim gördüğünü anlatan Örs, duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!

Muharrem İnce adaylıktan çekilmesi kime yarayacak, İnce'nin seçmeni kime oy verir?Muharrem İnce adaylıktan çekilmesi kime yarayacak, İnce'nin seçmeni kime oy verir?

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen!"Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen!"

Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacakEngelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama varAdaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var

Okulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandıOkulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandı

Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!

İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnşaat kazısı için yapılan çalışmada, Truva savaşı kahramanının mozaiği günyüzüne çıktı!
İnşaat kazısı için yapılan çalışmada, Truva savaşı kahramanının mozaiği günyüzüne çıktı!
İstanbul Tuzla'da Gezilecek Yerler Nerelerdir? Tuzla'nın Neyi Meşhur?
İstanbul Tuzla'da Gezilecek Yerler Nerelerdir? Tuzla'nın Neyi Meşhur?
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
Son Haberler
Bakan Nebati: Soğandan ümidini kesenler şimdide borsayı manipüle ediyorlar, ama başaramayacaklar
Bakan Nebati: Soğandan ümidini kesenler şimdide borsayı manipüle ediyorlar, ama başaramayacaklar
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar
Muharrem İnce'den sonra Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor?
Muharrem İnce'den sonra Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor?
Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!
Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!
KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!
KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!
Arif Verimli'den ağızları açık bırakan Hıdırellez paylaşımı! Okuyanlar bu tepkiyi beklemiyordu
Arif Verimli'den ağızları açık bırakan Hıdırellez paylaşımı! Okuyanlar bu tepkiyi beklemiyordu
Çok Okunanlar
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!
Motokuryelere son dakika kararı! Artık bu ikisini kullanacaklar: Bakanlık düğmeye bastı
Motokuryelere son dakika kararı! Artık bu ikisini kullanacaklar: Bakanlık düğmeye bastı
Aracına o istasyondan yakıt alanlara müjde! Anında indirim kazanacaksınız
Aracına o istasyondan yakıt alanlara müjde! Anında indirim kazanacaksınız
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"