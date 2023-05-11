Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar Engelliler Haftası farkındalık programı çerçevesinde Edirne'de duygu dolu anlara sahne olan program gerçekleştirildi. Eğitim gören ve askere gitme yaşına gelmiş 11 engelli özel öğrenciye, düzenlenen programda asker kınası yakıldı.