Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar

Edirne'de eğitim gören ve askere gitme yaşına gelmiş 11 engelli özel öğrenciye, düzenlenen programda asker kınası yakıldı.
Engelliler Haftası farkındalık programı çerçevesinde Edirne'de duygu dolu anlara sahne olan program gerçekleştirildi. Askere gitme yaşına gelmiş 11 öğrenciye asker kınası yakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda çeşitli gösteriler yapıldı. Özel öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve kız karşılama gösterisi ilgiyle izlendi. Türk bayrağını öpmelerinin ardından 11 özel öğrenciye asker kınası yakıldı. Programa katılan öğrencilerin aileleri gözyaşlarını tutamadı. Programa katılan Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, öğrencileri tebrik etti.
GÖRÜNTÜLER YÜREĞİNİ BURKTU
Özel öğrenci velisi Tolga Örs, yaklaşık 2 yıl önce bu okulda eğitim gören oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Aynı okulda kızının şimdi eğitim gördüğünü anlatan Örs, duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.
Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!
Muharrem İnce adaylıktan çekilmesi kime yarayacak, İnce'nin seçmeni kime oy verir?
Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen!"
Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var
Okulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandı
Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
KAYNAK: İHA