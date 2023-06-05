Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde açıklanacak olan tahmini fındık rekoltesine itibar edilmemesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Türkiye'nin 2023 yılı tahmini fındık rekoltesinin temmuz ayı başında, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek olan çotanak sayımı ile belirleneceğini kaydetti. Bunun dışında açıklanan tahmini fındık rekoltesinin piyasayı speküle etmek amacıyla olduğunu ileri süren GZO Başkanı Karan, "Her hasat sezonu öncesi olduğu gibi bu sezonda bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle edilmektedir. Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde Türkiye'nin 2023 yılı tahmini fındık rekoltesi 810 bin ton olarak açıklandı. Bu rakam masa başı, gerçek fındık üretimden uzak, sadece şimdiden Türk fındığı üzerinde baskı oluşturmaktan öte bir girişim değildir" dedi.

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"Bazı kesimler, rekolteyi yüksek tutarak algı oluşturuyor"

Türk fındığı üzerindeki baskının tüm söylem ve uyarılara rağmen devam ettiğine dikkat çeken Karan, "Türk üreticisi olarak, fındık üretiminin artmasından bizim en ufak bir rahatsızlığımız yok. Ne kadar çok üretir, ne kadar çok ihraç edersek, üreticimizde, ülkemizde bundan daha fazla kazanç sağlar. Son yıllarda genel kanı verim ve kalitenin artırılmasındır. Ama bazı kesimler ne yazık ki, bu konuda samimi değil. Her yıl fındık rekoltesini gerçek rakamlardan uzak, yüksek gösterme çabası içerisinde olanların asıl amacı, "bakın bu yıl rekolte çok yüksek, fiyat yüksek olursa ürün elimizde kalır" algısı oluşturarak, fiyatı düşük tutmaktır. Fındığı 12 ay boyunca bakan, üreten ve hasat eden biziz, rekolteyi bizden iyi hiç kimse bilemez" diye konuştu.

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Başka ülkelerde fındık dikim alanları oluşturuluyor

Türk fındığı üzerindeki tekel oluşumunda da değinen Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "Türkiye Cumhuriyeti'nden almış olduğu desteklerle Türkiye'deki yatırımlarını artıran ve Türk fındığı üzerinden milyarlarca dolar kazanan tekelci firma, başka ülkelerde fındık dikim alanları oluşumunda olması düşündürücüdür. Tekelci firma tarafından başka ülkelerde oluşturulmaya çalışan fındık dikim alanları Türk fındığına karşı yapılan bir girişimdir" şeklinde konuştu.

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