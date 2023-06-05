20 bin depremzede, kurulan sosyal marketten ücretsiz yararlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla kentin büyük hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kurduğu bir sosyal market ve 3 jet marketle yaklaşık 20 bin depremzedelere kol kanat germeyi sürdürüyor.

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20 bin depremzede, kurulan sosyal marketten ücretsiz yararlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), depremden etkilenen bölgelerde kurduğu bir sosyal market ve 3 jet marketle yaklaşık 20 bin depremzedenin ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

DEPREMZEDELERİN TEMEL İHTİYAÇLARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla kentin büyük hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki afetzedelere kol kanat germeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta temel ihtiyaçlar olmak üzere birçok eksiği kapatan giyim ve gıda temelli ücretsiz marketler, doğal afet mağdurlarına bu zor günlerde yardım eli uzatıyor.

20 bin depremzede, kurulan sosyal marketten ücretsiz yararlanıyor

GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada Nurdağı ilçesinde pazar yerinde kurulan sosyal marketten 20 bin kişi civarında vatandaş, gıda, kıyafet, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ücretsiz olarak teminini sağlıyor.

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KAYNAK: İHA

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