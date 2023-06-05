20 bin depremzede, kurulan sosyal marketten ücretsiz yararlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), depremden etkilenen bölgelerde kurduğu bir sosyal market ve 3 jet marketle yaklaşık 20 bin depremzedenin ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

DEPREMZEDELERİN TEMEL İHTİYAÇLARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla kentin büyük hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki afetzedelere kol kanat germeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta temel ihtiyaçlar olmak üzere birçok eksiği kapatan giyim ve gıda temelli ücretsiz marketler, doğal afet mağdurlarına bu zor günlerde yardım eli uzatıyor.

Haberin Devamı

GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada Nurdağı ilçesinde pazar yerinde kurulan sosyal marketten 20 bin kişi civarında vatandaş, gıda, kıyafet, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ücretsiz olarak teminini sağlıyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu

Dolar tarihi rekoru gördü! Mehmet Şimşek ne yapacak, ne gibi adımlar atacak?

Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu

Haberin Devamı

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, üvey babası ve annesini bıçakladı

CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu

Van'da öksüz kalan, Saksağan yavruları emin ellerde

Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti

Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04!

Sezonun buluşması gerçekleşti! Icardi ve Simge Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında beraber şarkı söylediler

En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek