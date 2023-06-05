Van'da öksüz kalan, Saksağan yavruları emin ellerde

Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve anneleri olmadığı tespit edilen 6 yavru Saksağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

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Van'da öksüz kalan, Saksağan yavruları emin ellerde

Van'ın merkez Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan öksüz 6 yavru Saksağan'ın rehabilitasyon süreci başladı.

12 yıldır yaban hayvanlarına hizmet veriyor

Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve anneleri olmadığı tespit edilen 6 yavru Saksağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlardan teslim alınan yavru Saksağanlar, tedavileri yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'da öksüz kalan, Saksağan yavruları emin ellerde

"Merkezimizde kreş hizmeti veriyoruz"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkezimiz yılın 12 ayında her türlü yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle bahar mevsiminde anneleri yuvadan ayrılmış, annesiz kalan, yetim ve öksüz kuşlara kreş hizmeti veriyoruz. Son olarak Van merkezde ağaç kesiminden sonra yuvaları yıkılan ve annesiz kalan 6 Saksağan yavrusu bize getirildi. Bizde burada onların gerekli hizmetlerini yapıyoruz. Yavrularımız buraya geldiklerinde daha tüyleri çıkmamıştı. Şuan da doğada kendilerine yer edinecek kadar büyüdüler. 10-15 gün içerisinde tekrar ekolojik dengedeki yerlerini alacaklar" dedi.

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KAYNAK: İHA

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