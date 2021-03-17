Gümüşhane Kelkit Nüfusu 2020 - 2021 |  Kelkit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gümüşhane Kelkit Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane Kelkit nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Kelkit Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kelkit ilçesinin bağlı bulunduğu Gümüşhane ilinde 141 bin 702 kişi yaşamaktadır. Gümüşhane ili 6668 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,593 (km²) si Kelkit ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane Kelkit nüfusu 39 bin 123 kişidir.

Gümüşhane Toplam Nüfusu Kaçtır?

141 bin 702 kişidir.

Kelkit İlçe Nüfusu Kaçtır?

39 bin 123 kişidir.

Kelkit Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 2105 kişidir.

Gümüşhane Kelkit Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -296,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kelkit İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,437103 Enlem : 39,437103

Kelkit İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gümüşhane iline bağlı bulunan Kelkit ilçesinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Kelkit ilçesinin bağlı olduğu Gümüşhane İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kelkit ilçesinin bağlı olduğu il olan Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020