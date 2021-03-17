Gümüşhane Şiran Nüfusu 2020 - 2021 |  Şiran İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gümüşhane Şiran Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane Şiran nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Şiran Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şiran ilçesinin bağlı bulunduğu Gümüşhane ilinde 141 bin 702 kişi yaşamaktadır. Gümüşhane ili 6668 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 936 (km²) si Şiran ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane Şiran nüfusu 19 bin 874 kişidir.

Gümüşhane Toplam Nüfusu Kaçtır?

141 bin 702 kişidir.

Şiran İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 874 kişidir.

Şiran Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 362 kişidir.

Gümüşhane Şiran Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -68,6 olarak gerçekleşmiştir.

Şiran İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,124844 Enlem : 39,124844

Şiran İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gümüşhane iline bağlı bulunan Şiran ilçesinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Şiran ilçesinin bağlı olduğu Gümüşhane İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şiran ilçesinin bağlı olduğu il olan Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020