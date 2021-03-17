Gümüşhane Köse Nüfusu 2020 - 2021 |  Köse İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gümüşhane Köse Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane Köse nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Köse Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Köse ilçesinin bağlı bulunduğu Gümüşhane ilinde 141 bin 702 kişi yaşamaktadır. Gümüşhane ili 6668 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 459 (km²) si Köse ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane Köse nüfusu 7 bin 5 kişidir.

Gümüşhane Toplam Nüfusu Kaçtır?

141 bin 702 kişidir.

Köse İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 5 kişidir.

Köse Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 804 kişidir.

Gümüşhane Köse Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -175,5 olarak gerçekleşmiştir.

Köse İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,654022 Enlem : 39,654022

Köse İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gümüşhane iline bağlı bulunan Köse ilçesinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Köse ilçesinin bağlı olduğu Gümüşhane İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Köse ilçesinin bağlı olduğu il olan Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020