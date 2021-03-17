Gümüşhane Torul Nüfusu 2020 - 2021 |  Torul İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gümüşhane Torul Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane Torul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Torul Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Torul ilçesinin bağlı bulunduğu Gümüşhane ilinde 141 bin 702 kişi yaşamaktadır. Gümüşhane ili 6668 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,033 (km²) si Torul ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane Torul nüfusu 11 bin 425 kişidir.

Gümüşhane Toplam Nüfusu Kaçtır?

141 bin 702 kişidir.

Torul İlçe Nüfusu Kaçtır?

11 bin 425 kişidir.

Torul Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 322 kişidir.

Gümüşhane Torul Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -90,2 olarak gerçekleşmiştir.

Torul İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,296711 Enlem : 39,296711

Torul İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gümüşhane iline bağlı bulunan Torul ilçesinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Torul ilçesinin bağlı olduğu Gümüşhane İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Torul ilçesinin bağlı olduğu il olan Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020