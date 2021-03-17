Gümüşhane Kürtün Nüfusu 2020 - 2021 |  Kürtün İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gümüşhane Kürtün Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane Kürtün nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Kürtün Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kürtün ilçesinin bağlı bulunduğu Gümüşhane ilinde 141 bin 702 kişi yaşamaktadır. Gümüşhane ili 6668 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 887 (km²) si Kürtün ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane Kürtün nüfusu 12 bin 792 kişidir.

Gümüşhane Toplam Nüfusu Kaçtır?

141 bin 702 kişidir.

Kürtün İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 792 kişidir.

Kürtün Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 507 kişidir.

Gümüşhane Kürtün Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -44,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kürtün İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,832916 Enlem : 36,832916

Kürtün İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gümüşhane iline bağlı bulunan Kürtün ilçesinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Kürtün ilçesinin bağlı olduğu Gümüşhane İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kürtün ilçesinin bağlı olduğu il olan Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020