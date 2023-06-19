HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!

Yüksek Mahkeme, HDP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmaması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yapılan 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardımın geçici olarak bloke edilmesi ve harcamaları yapan kişilerden tahsil edilerek devlet gelirine kaydedilmesi talebini ele aldı.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle bu talebe ilişkin bir karar verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim yılı nedeniyle HDP'ye verilen Hazine yardımının tedbir altına alınması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılık, HDP'nin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmamasını gerekçe göstererek, seçim yılı dolayısıyla ek olarak ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımının bloke edilmesini talep etti.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi Anayasa Mahkemesi tarafından gündeme alındı. Buna göre, 19 Haziran Pazartesi günü saat 9.30'da toplanacak olan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bu başvuruyu görüşerek karara bağlayacak. HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbir amaçlı bloke konulmuştu. Parti, bu kararın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na başvurmuştu. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbir amaçlı konulan blokeyi kaldırmıştı.

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