HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay'ın HDP'ye ödenen fazladan ödenen hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti.

YAYINLAMA
Google News
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!

Yüksek Mahkeme, HDP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmaması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yapılan 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardımın geçici olarak bloke edilmesi ve harcamaları yapan kişilerden tahsil edilerek devlet gelirine kaydedilmesi talebini ele aldı.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle bu talebe ilişkin bir karar verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim yılı nedeniyle HDP'ye verilen Hazine yardımının tedbir altına alınması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılık, HDP'nin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmamasını gerekçe göstererek, seçim yılı dolayısıyla ek olarak ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımının bloke edilmesini talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi Anayasa Mahkemesi tarafından gündeme alındı. Buna göre, 19 Haziran Pazartesi günü saat 9.30'da toplanacak olan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bu başvuruyu görüşerek karara bağlayacak. HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbir amaçlı bloke konulmuştu. Parti, bu kararın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na başvurmuştu. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbir amaçlı konulan blokeyi kaldırmıştı.

YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!

Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"

Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiErzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptıMuhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!

2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!

.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı
Ev sahibinin acımasızlığı pes dedirtti! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar
Ev sahibinin acımasızlığı pes dedirtti! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar
YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!
YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!
Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı
Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı
Son Haberler
Japonya'da bir adamın unutulmaz dönüşümü: Toco-san, büyük bir servet harcayarak bir köpeğe dönüştü!
Japonya'da bir adamın unutulmaz dönüşümü: Toco-san, büyük bir servet harcayarak bir köpeğe dönüştü!
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!
Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!
Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!
Çok Okunanlar
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Ebru Polat verdiği frikikle yürekleri hoplattı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu "Yanıyorsun Fuat abi"
Fenerbahçe Kongresinde konuşma gerçekleştiren bir üyenin görüntüleri gündem oldu.
Fenerbahçe Kongresinde konuşma gerçekleştiren bir üyenin görüntüleri gündem oldu.
MSB:” Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi”
MSB:” Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi”
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!