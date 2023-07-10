Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20’ye çıktı, zam geleceği endişesiyle vatandaşlar marketlere akın etti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8 KDV uygulanan hijyen ürünlerinde vergi oranı yüzde 20'lik dilime çıktı. Bu artışın ardından vatandaşlar soluğu marketlerde aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, sabun tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi hijyen ürünlerine vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı. Karar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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VATANDAŞLAR MARKETLERE AKIN ETTİ

Ankara'da bulunan bir marketten alışveriş yapan vatandaş Musa Çalık, "Zamdan dolayı değil, normal alışverişimizi yaptık. Fiyatlar şuanda uygun yarın ne olur bilemeyiz. Bu piyasayı biz yapıyoruz. Esnaf yapıyor, hükümet değil. Hükümet emekliye zam verdikçe esnafta bunu fırsat kollayıp fiyatlara zam yapıyor. Bu durumda vatandaşlara yansıyor. Bu ülke bizim başka ülke yok" diye konuştu.

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