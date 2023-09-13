İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması

Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği son üç etkinlikte yer almaması çok konuşulurken İmamoğlu’nun CHP lideriyle konuyu telefonda konuştuğu belirtildi.

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İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması

CHP’nin Ankara’daki 100. yıl etkinliğine katılmayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son üç İstanbul ziyaretinde de yanında olmaması dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideriyle konuyu telefonda konuştuğu belirtildi.

CHP’de ‘değişim’ tartışmaları sürerken, İBB Başkanı İmamoğlu’nun CHP’nin 8 Eylül’de Ankara’daki parti genel merkezinde düzenlenen 100. yıl etkinliğine katılmaması ve Kılıçdaroğlu’nun son üç İstanbul ziyaretinde yanında olmaması dikkat çekmişti.
Genel Merkez ve İstanbul İl Yönetimi’nden yapılan açıklamalarda haber verildiğine” işaret edilirken, Gazete Pencere’nin ulaştığı İBB kaynaklarına göre İmamoğlu, İstanbul etkinlikleri için bilgilendirilmedi.

İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması

"ÖZEL KALEMLERİMİZ KONUŞSUN"

İddiaya göre, İmamoğlu bu nedenle Kılıçdaroğlu’nu aradı ve “İstanbul’a üçüncü kez geldiniz ve yine bize haber vermediniz. Bunun sebebi nedir?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun ise İstanbul İl Yönetimi’ne işaret ederek “İl haber vermedi mi? Özel kalemlerimiz konuşsun” yanıtını verdiği belirtildi.

Konuya ilişkin daha önce Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz” yanıtınıvererek kendisine bilgi verilmediğini ima etmişti.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentteki etkinlikler için “İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar edildiğini” ifade etmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise önceki gün MYK’den sonra “Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin o programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır” açıklamasını yapmıştı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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