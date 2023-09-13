Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ümit Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile ter dökecek. Peki Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberimizde...

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Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Pierre Gaillouste'nin yönetecek.

Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - İTALYA ÜMİT MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

12 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Türkiye - İtalya maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ÜCRETSİZ MAÇ

Türkiye - İtalya maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, maç günü 11.00 ila 18.00 saatleri arasında stadyum gişelerinden TC kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.

İRLANDA'YA 90+6'DA YENİLDİK

Ümit Milliler, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 3-2 mağlup olmuştu. Cork şehrindeki Turner's Cross Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 22. dakikada penaltıdan Kenan Yıldız ve 76. dakikada Cihan Çanak atarken İrlanda Cumhuriyeti'nin gollerini 56. dakikada Andrew Moran, 87. dakikada penaltıdan Zak Gilsenan ve 90+6. dakikada Aidomo Emakhu kaydetti.


Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa FK), Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

Orta Saha: Cem Türkmen (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kenan Yıldız (Juventus FC), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Cihan Çanak (Standard Liege)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Erencan Yardımcı (Pendikspor Futbol A.Ş.), Tiago Çukur (SK Beveren)

Teknik Direktör: Levent Sürme

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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