Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri'nde bu kez Romanya ile Kosova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Kosova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Kosova maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak ve maçın yayıncısı bulunmuyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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