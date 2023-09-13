Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Elemeleri'nde bu kez Romanya ile Kosova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?