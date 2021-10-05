İntihar eden Eda Nur Kaplan'ın arkadaşı Sıla F'den kan donduran ifade! Amcasının istismarına uğradı, annesi tarafından susturuldu!

Kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu ifade ederek polise giden ancak şüphelilerin serbest bırakılması üzerine 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin 15'inci katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Eda Nur'in ölümü üzerine açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Eda Nur Kaplan'ın arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sıla F., Eda Nur'un daha öncede amcasının tacizine uğradığını ve annesinin olayı kapatmak için susturduğunu iddia etti. Sıla F., taciz olayında annesi Fatma P.'nin şikayetinden vazgeçtiğini ve böyle bir olayın yaşanmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Sıla F. ifadesinde, söz konusu olayla ilgili Eda Nur Kaplan'ın Yusuf ve Tayfun isimli şahıslar tarafından kendisine yapılanlara kimsenin inanmayacağını söylediğini belirtti.

İÇKİSİNE İLAÇ ATILDIĞI VE TEDHDİT MESAJLARI ALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Karakola verdiği ifadede Sıla F., "Karakola gitmedim ancak akabinde Eda Nur'un evine gittim. Eda Nur başından geçenleri anlattı. Ablası ve Yusuf ile Tayfun isimli şahıslarla eğlence mekanına gittiklerini, aşırı derecede sarhoş olduğunu, mekanda içtiği alkolde Yusuf veya Tayfun'un ilaç atmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Ben olayları öğrendikten sonra, Yusuf'un Eda Nur'u tehdit edici mesajlar gönderdiğini öğrendim" sözlerine yer verdi.

"POLİSLER GELİNCE İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Sıla F., Eda Nur'un bir otele Yusuf ile gittiğini ve alkollü olduğu için yaşananlara karşı koyamadığını dile getirdiğini ifade eden Sıla F. "Eda Nur birkaç gün benim de kaldığım O.K. isimli şahsın evinde kaldı. Eda Nur'un hem yaşadıkları hem de önceye dayalı maddi sıkıntılarının bulunduğunu fark etmiştim. Ancak Eda Nur'un intihar edeceği yönünde herhangi bir izlenimim yoktu. Olay gecesi ben ve O.K. uyuyorduk, Eda Nur'da başka bir odada uyuyordu. Gece 02.30 sıralarında polisler geldi Eda Nur'un intihar ettiğini bu şekilde öğrendik" dedi.

'ŞİKAYETİ AL BÜTÜN MASRAFLARINI KARŞILAYALIM'

Sıla F., "Eda Nur, Yusuf ile ilgili bir takım olayları hatırlamak ve yüzleşmek için cinsel saldırı olayından sonra Yusuf ile görüşmeye karar verdi. Ben de Eda Nur ile birlikte Kızılay'da bir kafede Yusuf'un abisi olduğunu söyleyen, ancak ismini bilmediğim bir şahıs ile görüştüm. Yusuf'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, Eda Nur'a 'Şikayetini geri al biz senin bütün masraflarını karşılayalım' dedi. Eda Nur teklifi kabul etmeyerek 'Sizden gelen hiçbir şeyi istemiyorum' diye karşılık verdi" dedi.

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