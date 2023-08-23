İş-Kur açıkladı: TYP ile 354 kişi işe alınacak

Bingöl İş-Kur Bingöl Müdürü Cevdet Baycuman, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 354 kişinin açıkladığı tarihler arasında işe alınacağını bildirdi.

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İş-Kur açıkladı: TYP ile 354 kişi işe alınacak

Bingöl İş-Kur Bingöl Müdürü Cevdet Baycuman, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 354 kişinin işe alınacağını bildirdi.

Bingöl'de TYP ile 354 kişi işe alınacak. 25 Ağustos'ta başlayacak başvurular 4 gün sürecek. Ardından asil ve yedekler için noter huzurundan kura çekilecek. 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan programın 10 Haziran 2024 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Konu hakkında bilgi veren İş-Kur İl Müdürü Cevdet Baycuman, " 25 Ağustos'ta başlayan başvurular, 29 Ağustos'ta sona erecek. Asil ve yedek katılımcılar noter kurası ile belirlenecektir. Noter kuraları 01 Eylül 2023 tarihinde çekilecek. Başvurular, İş-Kur İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Programları 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak, 10 Haziran 2024 tarihinde sona erecek" dedi.

İş-Kur açıkladı: TYP ile 354 kişi işe alınacak

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KAYNAK: İHA

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