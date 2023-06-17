İstanbul’da "şok evlerine" yönelik operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yurda yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen operasyonda, Orta Doğu ve Asya kökenli 40 kişi yakalandı, evini bu kişilere kiraya veren bir ev sahibi ise gözaltına alındı.

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İstanbul’da "şok evlerine" yönelik operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yurda yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen operasyonda, Orta Doğu ve Asya kökenli 40 kişi yakalandı, evini bu kişilere kiraya veren bir ev sahibi ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Tuzla'da belirlenen 6 farklı adrese 7 Haziran'da operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan ev sahibinin ise bu yolla fahiş rakamlarla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Sınır dışı edilecekler

Operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere yer temin ettiği gerekçesiyle hakkında adli işlem yapılan M.K. adlı ev sahibine de toplam 154 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

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