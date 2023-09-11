Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karnı burnunda 9 aylık hamile kadın narkotik polisinin kolunda adliyeye getirildi.
ZEHİR TACİRLİĞİ YAPARKEN UTANMADI
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticaretei yaptığı iddia edilen 9 aylık hamile kadın norkotik polisi tarafından yakalandı.Kadınnın üst ve ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metafetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretini hamileliğiyle kamufle etti.9 aylık hamile olmasına rağmen uyuşturucu ticareti yapan şüpheli zehir tacirliği yaparken utanmadı.
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KAYNAK: İHA