Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karnı burnunda 9 aylık hamile kadın narkotik polisinin kolunda adliyeye getirildi.

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Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karnı burnunda 9 aylık hamile kadın narkotik polisinin kolunda adliyeye getirildi.

ZEHİR TACİRLİĞİ YAPARKEN UTANMADI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticaretei yaptığı iddia edilen 9 aylık hamile kadın norkotik polisi tarafından yakalandı.Kadınnın üst ve ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metafetamin maddesi ele geçirildi.

Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!

Uyuşturucu ticaretini hamileliğiyle kamufle etti.9 aylık hamile olmasına rağmen uyuşturucu ticareti yapan şüpheli zehir tacirliği yaparken utanmadı.

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KAYNAK: İHA

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