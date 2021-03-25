Kırşehir Çiçekdağı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çiçekdağı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırşehir Çiçekdağı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir Çiçekdağı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Çiçekdağı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çiçekdağı ilçesinin bağlı bulunduğu Kırşehir ilinde 243 bin 42 kişi yaşamaktadır. Kırşehir ili 6589 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 845 (km²) si Çiçekdağı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir Çiçekdağı nüfusu 13 bin 921 kişidir.

Kırşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 42 kişidir.

Çiçekdağı İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 921 kişidir.

Çiçekdağı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 608 kişidir.

Kırşehir Çiçekdağı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,9 olarak gerçekleşmiştir.

Çiçekdağı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,416374 Enlem : 34,416374

Çiçekdağı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırşehir iline bağlı bulunan Çiçekdağı ilçesinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Çiçekdağı ilçesinin bağlı olduğu Kırşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çiçekdağı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020