Kırşehir Akçakent Nüfusu 2020 - 2021 |  Akçakent İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırşehir Akçakent Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir Akçakent nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Akçakent Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akçakent ilçesinin bağlı bulunduğu Kırşehir ilinde 243 bin 42 kişi yaşamaktadır. Kırşehir ili 6589 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 351 (km²) si Akçakent ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir Akçakent nüfusu 3 bin 702 kişidir.

Kırşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 42 kişidir.

Akçakent İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 702 kişidir.

Akçakent Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 888 kişidir.

Kırşehir Akçakent Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -49,3 olarak gerçekleşmiştir.

Akçakent İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,089024 Enlem : 34,089024

Akçakent İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırşehir iline bağlı bulunan Akçakent ilçesinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Akçakent ilçesinin bağlı olduğu Kırşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akçakent ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020