Kırşehir Akpınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akpınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırşehir Akpınar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir Akpınar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Akpınar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akpınar ilçesinin bağlı bulunduğu Kırşehir ilinde 243 bin 42 kişi yaşamaktadır. Kırşehir ili 6589 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 582 (km²) si Akpınar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir Akpınar nüfusu 7 bin 390 kişidir.

Kırşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 42 kişidir.

Akpınar İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 390 kişidir.

Akpınar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 443 kişidir.

Kırşehir Akpınar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,1 olarak gerçekleşmiştir.

Akpınar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,54557 Enlem : 26,54557

Akpınar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırşehir iline bağlı bulunan Akpınar ilçesinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Akpınar ilçesinin bağlı olduğu Kırşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akpınar ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020