Kırşehir Kaman Nüfusu 2020 - 2021 |  Kaman İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırşehir Kaman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir Kaman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Kaman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kaman ilçesinin bağlı bulunduğu Kırşehir ilinde 243 bin 42 kişi yaşamaktadır. Kırşehir ili 6589 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,313 (km²) si Kaman ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir Kaman nüfusu 35 bin 246 kişidir.

Kırşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 42 kişidir.

Kaman İlçe Nüfusu Kaçtır?

35 bin 246 kişidir.

Kaman Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13 bin 961 kişidir.

Kırşehir Kaman Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kaman İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,34985 Enlem : 32,34985

Kaman İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırşehir iline bağlı bulunan Kaman ilçesinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Kaman ilçesinin bağlı olduğu Kırşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kaman ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020