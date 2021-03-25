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Kırşehir Mucur Nüfusu 2020 - 2021 |  Mucur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kırşehir Mucur nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kırşehir Mucur nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kırşehir Mucur nüfusunun 18 bin 419 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kırşehir Mucur yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kırşehir Mucur Nüfusu 2020 - 2021 |  Mucur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırşehir Mucur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir Mucur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Mucur Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mucur ilçesinin bağlı bulunduğu Kırşehir ilinde  243 bin 42 kişi yaşamaktadır. Kırşehir ili 6589 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,099 (km²) si Mucur ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir Mucur nüfusu 18 bin 419 kişidir.

Kırşehir Mucur Nüfusu 2020 - 2021 |  Mucur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kırşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 42 kişidir.

Mucur İlçe Nüfusu Kaçtır?

18 bin 419 kişidir.

Mucur Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 321 kişidir.

Kırşehir Mucur Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -6,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kırşehir Mucur Nüfusu 2020 - 2021 |  Mucur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mucur İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  34,374287      Enlem :  34,374287

Mucur İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırşehir iline bağlı bulunan Mucur ilçesinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Mucur ilçesinin bağlı olduğu Kırşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mucur ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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