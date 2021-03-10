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Kırşehir Nüfusu 2020 - 2021 | Kırşehir Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kırşehir nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kırşehir nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kırşehir ilinin nüfusunun 243 bin 042 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kırşehir yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kırşehir Nüfusu 2020 - 2021 | Kırşehir Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kırşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir nüfusu geçen yıla göre 104 kişi artarak 243 bin 042 kişi oldu ( 2019 yılında Kırşehir nüfusu 242 bin 938 kişiydi ) . İstanbul ilinde 119 bin 725 erkek, 123 bin 317 kadın yaşamaktadır.

Kırşehir Alan kodu nedir?

Kırşehir ilinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Kırşehir yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kırşehir ilinin yüz ölçümü 6589 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 53 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırşehir Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kırşehir Nüfusu 2020 - 2021 | Kırşehir Yüzölçümü nedir?

Kırşehir 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kırşehir 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 243042

Kırşehir 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 119725

Kırşehir 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 123317

Kırşehir 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 69

Kırşehir 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,06 Kişidir.

Kırşehir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,61 olduğu görülmektedir.

Kırşehir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,66 olduğu görülmektedir.

Kırşehir 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 451 kişi boşanmıştır.

Kırşehir 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 13181

Kırşehir 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 193470    

Kırşehir 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 94746

Kırşehir 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 98724          

Kırşehir 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 49572

Kırşehir 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 24979            

Kırşehir 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 24593            

Kırşehir 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 38 kişidir.

Kırşehir Nüfusu 2020 - 2021 | Kırşehir Yüzölçümü nedir?

Kırşehir 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120557  Kadın : 122381  Toplam : 242938  Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.  

Kırşehir 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 94558  Kadın : 96859  Toplam : 191417  

Kırşehir 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 25999  Kadın : 25522  Toplam : 51521  

Kırşehir 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120278  Kadın : 121590  Toplam : 241868  Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.  

Kırşehir 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92285  Kadın : 93975  Toplam : 241868  

Kırşehir 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 27993  Kadın : 27615  Toplam : 55608  

Kırşehir 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116969  Kadın : 117560  Toplam : 234529  Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.  

Kırşehir 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92064  Kadın : 92381  Toplam : 184445  

Kırşehir 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 24905  Kadın : 25179  Toplam : 55608  

Kırşehir 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 114815  Kadın : 115160  Toplam : 229975  Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.  

Kırşehir 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 89171  Kadın : 89153  Toplam : 178324  

Kırşehir 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 25644  Kadın : 26007  Toplam : 51651  

Kırşehir 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 112121  Kadın : 113441  Toplam : 225562  Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.  

Kırşehir 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 86219  Kadın : 87003  Toplam : 173222  

Kırşehir 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 25902  Kadın : 26438  Toplam : 52340  

 

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