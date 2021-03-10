Kırşehir Nüfusu 2020 - 2021 | Kırşehir Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kırşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir nüfusu geçen yıla göre 104 kişi artarak 243 bin 042 kişi oldu ( 2019 yılında Kırşehir nüfusu 242 bin 938 kişiydi ) . İstanbul ilinde 119 bin 725 erkek, 123 bin 317 kadın yaşamaktadır.

Kırşehir Alan kodu nedir?

Kırşehir ilinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Kırşehir yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kırşehir ilinin yüz ölçümü 6589 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 53 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kırşehir Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kırşehir 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kırşehir 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 243042

Kırşehir 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 119725

Kırşehir 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 123317

Kırşehir 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 69

Kırşehir 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,06 Kişidir.

Kırşehir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,61 olduğu görülmektedir.

Kırşehir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,66 olduğu görülmektedir.

Kırşehir 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 451 kişi boşanmıştır.

Kırşehir 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 13181

Kırşehir 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 193470

Kırşehir 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 94746

Kırşehir 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 98724

Kırşehir 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 49572

Kırşehir 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 24979

Kırşehir 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 24593

Kırşehir 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 38 kişidir.

Kırşehir 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120557 Kadın : 122381 Toplam : 242938 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.

Kırşehir 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 94558 Kadın : 96859 Toplam : 191417

Kırşehir 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 25999 Kadın : 25522 Toplam : 51521

Kırşehir 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120278 Kadın : 121590 Toplam : 241868 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.

Kırşehir 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92285 Kadın : 93975 Toplam : 241868

Kırşehir 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 27993 Kadın : 27615 Toplam : 55608

Kırşehir 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116969 Kadın : 117560 Toplam : 234529 Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.

Kırşehir 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92064 Kadın : 92381 Toplam : 184445

Kırşehir 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 24905 Kadın : 25179 Toplam : 55608

Kırşehir 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 114815 Kadın : 115160 Toplam : 229975 Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.

Kırşehir 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 89171 Kadın : 89153 Toplam : 178324

Kırşehir 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 25644 Kadın : 26007 Toplam : 51651

Kırşehir 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 112121 Kadın : 113441 Toplam : 225562 Nüfus yoğunluğu : 36 kişidir.

Kırşehir 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 86219 Kadın : 87003 Toplam : 173222

Kırşehir 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 25902 Kadın : 26438 Toplam : 52340