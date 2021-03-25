Kırşehir Boztepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Boztepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırşehir Boztepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırşehir Boztepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırşehir Boztepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Boztepe ilçesinin bağlı bulunduğu Kırşehir ilinde 243 bin 42 kişi yaşamaktadır. Kırşehir ili 6589 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 697 (km²) si Boztepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırşehir Boztepe nüfusu 5 bin 410 kişidir.

Kırşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 42 kişidir.

Boztepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 410 kişidir.

Boztepe Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 639 kişidir.

Kırşehir Boztepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Boztepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,520397 Enlem : 26,520397

Boztepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırşehir iline bağlı bulunan Boztepe ilçesinin telefon alan kodu 0 386 şeklinde başlamaktadır.

Boztepe ilçesinin bağlı olduğu Kırşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Boztepe ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020